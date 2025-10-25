Von der Leyen | mondo cambiaUe si adegui

15.44 "Il mondo sta cambiando più velocemente delle nostre politiche. Le nostre Istituzioni devono trasformare il modo in cui pensano, formulano politiche e prendono decisioni per stare al passo con un mondo in rapida evoluzione". Così von der Leyen, capo della Commissione Ue,a un evento a Berlino. "Prima di proiettare la nostra forza all'estero, dobbiamo rinnovarci in patria". Per un'Europa "coesa,indipendente, tra le sfide: rallentamento economico e minacce al modello sociale". Pronte risposte a Cina e Russia: "Investire in Difesa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondisci con queste news

https://www.ansa.it/canale_motori/notizie/mondo_motori/2025/10/23/meloni-a-von-der-leyen-urgente-intervenire-sulle-auto_39eb58d7-7d88-403b-8a92-989dfaf16816.html - facebook.com Vai su Facebook

Comece: lettera a Von der Leyen, “ripristinare l’Inviato speciale per la libertà religiosa nel mondo” - X Vai su X

Von der Leyen: 'Il mondo cambia in fretta, l'Ue stia al passo' - E annuncia una regola unica Ue per le imprese innovative (ANSA) ... ansa.it scrive

Ue federale: dopo Draghi, anche la Ursula von der Leyen: "Il mondo cambia, l'Europa stia al passo" - La numero uno dell'esecutivo comunitario, intervenendo al Berlin Global Dialogue 2025, ha detto: " Il mondo sta cambiando più velocemente delle nostre politiche. Scrive msn.com

Ue, Von der Leyen: “Il mondo sta cambiando, l’Europa deve restare al passo” - Von der Leyen ha sottolineato come l’ Europa debba prima rinnovarsi internamente per affrontare sfide come il rallentamento economico, le vulnerabilità strategiche e le minacce all’ indipendenza ... Da msn.com