Von der Leyen | Prima di proiettare la nostra forza all’estero serve rinnovarci

“Il mondo sta cambiando più velocemente delle nostre politiche. Le nostre istituzioni devono trasformare il modo in cui pensano, formulano le politiche e prendono decisioni per stare al passo con un mondo in rapida evoluzione”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al Forum 2025 Berlin Global Dialogue. “Prima di. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Von der Leyen: “Prima di proiettare la nostra forza all’estero, serve rinnovarci”

