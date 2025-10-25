Von der Leyen ‘il potere si misura in base alla potenza militare’
BRUXELLES, 25 OTT – “Il potere è sempre stato misurato in base alla potenza militare e all’influenza territoriale. Chi controllava confini ed eserciti controllava anche l’equilibrio di potere nelle relazioni tra paesi e continenti. E sarebbe sbagliato affermare che questa nozione sia obsoleta. L’hard power è più importante che mai nel mondo di oggi. Abbiamo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
