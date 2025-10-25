Volontari di Puliamo i quartieri all' opera | trovano una borsa rubata e la consegnano alla proprietaria

Pordenonetoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due missioni in una per Puliamo i quartieri. Il gruppo, nel primo pomeriggio di sabato 25 ottobre, si è trovato a Vallenoncello per raccogliere tutti gli scarti abbandonati per strada. Nel corso dell'attività, però, una volontaria ha notato un oggetto lasciato per terra che ha subito attirato la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

“Puliamo Montespertoli“ . Volontari a caccia di rifiuti - Dopo il successo di "Puliamo la frazione" dello scorso sabato a Baccaiano, con la partecipazione di tanti volontari tra cui i ragazzi ospiti nel Centro di accoglienza straordinaria, domani, tutti in ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Volontari Puliamo Quartieri Opera