volley verona strapazza grottazzolina in superlega souza scatenato cortesia in spolvero

Verona ha sconfitto Grottazzolina con un netto 3-0 (25-21; 25-17; 25-20) nell’anticipo della seconda giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Gli scaligeri si sono imposti con il massimo scarto sul campo della formazione marchigiana e hanno infilato il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto lunedì scorso all’esordio contro Piacenza. La Rana si è così portata provvisoriamente al comando solitario della classifica generale, in attesa degli incontri in programma domani. Secondo ko di fila per i padroni di casa, che cinque giorni fa avevano ceduto sul campo di Civitanova. 🔗 Leggi su Oasport.it

