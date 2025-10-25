Volley femminile - Serie C e serie D Porcari e IMG in casa Pantera fuori

Intenso sabato per il volley lucchese che vede racchiuse, dalle 18 in poi odierne, tutte le quattro partite previste per il terzo turno dei campionati regionali. In serie "C" la capolista ACopLat Porcari ospita, alle 21, il Montebianco, che ha due punti in classifica. La formazione di Pieve a Nievole è avversaria da prendere con le molle: infatti, dopo essere stata regolata per 3-0 nel match d’esordio dalla Nottolini, è stata capace di vincere al tie-break contro il quotato Follonica. Per le ragazze di Grassini, quindi, l’esigenza di mantenere alta l’attenzione, dopo due match in cui, dopo partenze un po’ "diesel", sono state capaci di imporsi senza perdere set. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley femminile - Serie "C» e serie "D». Porcari e IMG in casa, Pantera fuori

Scopri altri approfondimenti

ISABELLE HAAK, All points in Supercup Fineco 2025 | Lega Volley Femminile 2025/26 ISABELLE HAAK All points by Isabelle Haak, opposite hitter of Conegliano, in Supercup Fineco 2025 Prosecco Doc Carraro Imoco Volley Conegliano vs Numia Vero Volle - facebook.com Vai su Facebook

NEW VIDEO! Guarda ora SCANDICCI - FIRENZE All megarallies in 4th round | Serie A1 Tigotà | Lega Volley Femminile 2025/26 - X Vai su X

Serie C femminile: la Pallavolo Follonica riceve la visita del Sales Volley Firenze nella gara valida per la terza giornata di campionato - Serie C femminile – 3^ giornata – Girone “B” Sabato 25 Ottobre ore 18,00 Pallavolo Follonica – Sales Volley Firenze Follonica. Lo riporta grossetosport.com

Volley femminile - Serie "C» e serie "D». Porcari e IMG in casa, Pantera fuori - Intenso sabato per il volley lucchese che vede racchiuse, dalle 18 in poi odierne, tutte le quattro partite previste ... msn.com scrive

Team Volley, doppio esordio in casa contro Messina Volley e Misterbianco - Riparte finalmente il campionato di Serie C di pallavolo e la Team Volley Messina esordirà con entrambe le prime squadre, femminile e maschile, in casa alla Juvara sabato 25 ottobre. Secondo messinasportiva.it