Volley femminile Conegliano strapazza Novara a domicilio | capolista solitaria in Serie A1!
Conegliano ha sconfitto Novara con un perentorio 3-0 (25-20; 25-17; 25-21) nel big match della quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno ruggito di forza al PalaIgor, prendendo in maniera perentoria le redini del gioco nelle fasi iniziali dei tre set e infliggendo una severa lezione al sestetto guidato da coach Lorenzo Bernardi. Si trattava dello scontro diretto tra le due capolista imbattute, reduci da quattro vittorie consecutive e appaiate a quota undici punti. L’Imoco ha avuto la meglio in maniera nitida e ora guida la classifica generale con tre lunghezze di vantaggio proprio sulle piemontesi, su Novara e su Scandicci, a parità di incontri disputati. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La Lega Volley Femminile porge le sue condoglianze alla famiglia Bellucci e alla Roma Volley Club Leggi la news - X Vai su X
Serie D Regionale Femminile Girone B 2^ giornata Andata - gara 411 Sabato 25 ottobre 2025 PalaMaragliano ore 20.30 #volley #femminile #regionale #serieDfemminile #wondernormacavb #genova ? - facebook.com Vai su Facebook
Volley femminile, Conegliano strapazza Novara a domicilio: capolista solitaria in Serie A1! - 21) nel big match della quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. Si legge su oasport.it
Antropova, che tonfo a Cuneo: Novara resta solitaria in vetta. Egonu rialza Milano, UYBA batticuore contro Bergamo - Volley femminile, serie A1: Cuneo abbatte Scandicci e Novara resta da sola in vetta, con Conegliano e Milano che inseguono (e sabato si sfidano in Supercoppa). Secondo sport.virgilio.it
Serie A1 volley, Novara-Conegliano: scontro diretto per il primo posto in classifica - Ci saranno diverse altre partite interessanti nel programma della quinta giornata della Regular Season della Serie A1 di volley. Scrive it.blastingnews.com