Conegliano ha sconfitto Novara con un perentorio 3-0 (25-20; 25-17; 25-21) nel big match della quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno ruggito di forza al PalaIgor, prendendo in maniera perentoria le redini del gioco nelle fasi iniziali dei tre set e infliggendo una severa lezione al sestetto guidato da coach Lorenzo Bernardi. Si trattava dello scontro diretto tra le due capolista imbattute, reduci da quattro vittorie consecutive e appaiate a quota undici punti. L’Imoco ha avuto la meglio in maniera nitida e ora guida la classifica generale con tre lunghezze di vantaggio proprio sulle piemontesi, su Novara e su Scandicci, a parità di incontri disputati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley femminile, Conegliano strapazza Novara a domicilio: capolista solitaria in Serie A1!