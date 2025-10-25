Non soltanto la vittoria di Conegliano contro Novara negli anticipi della quinta giornata della Serie A1 di volley femminile, che si completerà domani (domenica 26 ottobre) con la disputa di altri quattro incontri, tra cui gli attesi impegni di Scandicci e Milano. Chieri ha sconfitto Bergamo con un secco 3-0 (25-18; 25-19; 25-14), prendendo il largo fin dalle battute iniziali dei tre set e imponendosi in maniera nitida di fronte al proprio pubblico. La compagine piemontese, ha così agganciato Novara al secondo posto in classifica con 11 punti, frutto di quattro vittorie in cinque incontri disputati, tra cui quella di lusso contro Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it

Volley femminile, Chieri schianta Bergamo con Nemeth. Gardini e Perinelli show, Perugia espugna Cuneo