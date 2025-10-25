Volley femminile Chieri schianta Bergamo con Nemeth Gardini e Perinelli show Perugia espugna Cuneo

Oasport.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non soltanto la vittoria di Conegliano contro Novara negli anticipi della quinta giornata della Serie A1 di volley femminile, che si completerà domani (domenica 26 ottobre) con la disputa di altri quattro incontri, tra cui gli attesi impegni di Scandicci e Milano. Chieri ha sconfitto Bergamo con un secco 3-0 (25-18; 25-19; 25-14), prendendo il largo fin dalle battute iniziali dei tre set e imponendosi in maniera nitida di fronte al proprio pubblico. La compagine piemontese, ha così agganciato Novara al secondo posto in classifica con 11 punti, frutto di quattro vittorie in cinque incontri disputati, tra cui quella di lusso contro Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it

volley femminile chieri schianta bergamo con nemeth gardini e perinelli show perugia espugna cuneo

© Oasport.it - Volley femminile, Chieri schianta Bergamo con Nemeth. Gardini e Perinelli show, Perugia espugna Cuneo

Altre letture consigliate

volley femminile chieri schiantaA1 femminile, Milano e Novara il 15 novembre al Forum per battere il record di spettatori. Test a Chieri, Bergamo cerca punti salvezza - Dopo la sfida alla capolista Novara (sconfitta al tie break al termine di una partita bellissima), la forma ... Si legge su msn.com

Volley femminile: Cuneo si aggiudica il derby con Monviso, mentre vincono sia Novara che Chieri - Domenica da incorniciare per il volley femminile piemontese: Cuneo batte Monviso, Novara espugna Bergamo e Chieri domina su Busto Arsizio ... Secondo quotidianopiemontese.it

volley femminile chieri schiantaVolley femminile, terza giornata di regular season da brivio - La griglia di partenza del prossimo weekend vedrà un super Novara al primo posto con 9 punti, seguita da Conegliano a 8. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Volley Femminile Chieri Schianta