Volley derby alle 16,30 Cavallino 4 Torri a Forlì | Una tappa di crescita

Terza giornata di serie B girone D e seconda trasferta consecutiva. La Cavallino 4 Torri gioca oggi a Forlì (palasport Villa Romiti, ore 16.30) per mantenere l’imbattibilità conquistata contro Montorio e a Castelferretti, visto che i granata viaggiano ancora a punteggio pieno. Uno scontro classico ormai, tra serie A ai bei tempi e serie B in questi anni, quello tra Ferrara e Forlì, con partite che si sono sempre dimostrate molto combattute. Per la squadra granata anche un tipo di avversario diverso da quelli affrontati finora, ancora più esperto e più solido. "Siamo consapevoli che sarà una partita difficile – le parole di coach Pupo Dall’Olio nel presentare questo impegno –, Forlì è una squadra esperta e che fa di un cambio palla regolare la sua forza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

