E’ in arrivo un big match per l’Elettromeccanica Angelini Cesena, che nel campionato di B1 femminile domani al Carisport ospiterà il Volley Team Bologna, con fischio d’inizio alle 17.30. Le bianconere sono reduci dalla infruttuosa trasferta toscana contro Scandicci, nella quale sono state superate 3-1; con un solo punto in classifica e una posizione ancora bassa, l’imperativo è chiaro: scuotersi e ritrovare fiducia. Le felsinee della ex Pinali, con 3 punti in classifica, arrivano invece dalla vittoria rotonda contro Forlì: la formazione è costruita per disputare un campionato da protagonista e dunque per Cesena sarà un banco di prova importante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volley Club, c’è Bologna. Big match al Carisport