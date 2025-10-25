Volley Bergamo a Chieri per spezzare la ‘maledizione’ del tiebreak
Bergamo. In mezzo alle due sfide casalinghe alla ChorusLife Arena contro la capolista Novara – sconfitta 3-2 lo scorso weekend – e contro la campionessa di tutto – in programma l’1 settembre sera – per il Volley Bergamo 1991 è tempo di farsi valere in trasferta: Chieri è la prossima tappa. Sabato 25 ottobre alle 20.30 Bergamo si troverà di fronte la quarta della classe: le piemontesi hanno inanellato tre vittorie nei quattro match di inizio stagione. “Chieri rappresenta una ulteriore, importante tappa verso il nostro obiettivo” spiega il Direttore Sportivo Matteo Bertini. “E’ sicuramente un altro banco di prova molto importante, soprattutto perché giochiamo in un palazzetto dove tutti fanno fatica: abbiamo visto che Milano ha perso proprio contro Chieri, quindi sarà una partita molto molto difficile con una squadra che, sia nel sestetto titolare che con la panchina, si sta dimostrando forte e sta sempre più accorciando il gap rispetto alle quattro prime della classe. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
