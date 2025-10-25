Volley A1 femminile che impresa per la Bartoccini MC Restauri Perugia | Cuneo espugnata in rimonta
Questa volta il tie break sorride alla Bartoccini MC Restauri Perugia. Che riesce a compiere davvero una grande impresa.Arriva per le rossonere di Andrea Giovi una seconda importantissima vittoria in questo campionato, veramente corroborante dal punto di vista psicologico soprattutto per il modo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
