voli in ritardo risarcimento garantito dopo 3 ore

Quotidiano.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buone notizie per i viaggiatori, la Commissione dei Trasporti dell’Unione Europea ha infatti respinto la proposta del Consiglio dell’UE che prevedeva di estendere da tre a quattro o sei ore il limite per il risarcimento in caso di ritardo del volo. Si è invece deciso di mantenere le attuali norme che prevedono il diritto dei viaggiatori al rimborso, alla riprotezione su un altro volo e alla compensazione economica a partire da tre ore di ritardo, cancellazione del volo o negato imbarco, indipendentemente dalla distanza percorsa. "I consumatori possono guardare all’Europa con grande fiducia. Se fosse passata la modifica delle ore – spiega Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso – circa il 70% dei passeggeri attualmente aventi diritto alla compensazione avrebbe perso la possibilità di ottenere il rimborso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

