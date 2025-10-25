Buone notizie per i viaggiatori, la Commissione dei Trasporti dell’Unione Europea ha infatti respinto la proposta del Consiglio dell’UE che prevedeva di estendere da tre a quattro o sei ore il limite per il risarcimento in caso di ritardo del volo. Si è invece deciso di mantenere le attuali norme che prevedono il diritto dei viaggiatori al rimborso, alla riprotezione su un altro volo e alla compensazione economica a partire da tre ore di ritardo, cancellazione del volo o negato imbarco, indipendentemente dalla distanza percorsa. "I consumatori possono guardare all’Europa con grande fiducia. Se fosse passata la modifica delle ore – spiega Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso – circa il 70% dei passeggeri attualmente aventi diritto alla compensazione avrebbe perso la possibilità di ottenere il rimborso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Voli in ritardo. Risarcimento garantito dopo 3 ore