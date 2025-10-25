Volenterosi | più armi per Kiev

Mentre Volodymyr Zelensky entrava nel castello di Windsor al suono dell’inno nazionale ucraino avrà pensato che, nonostante tutto, non è ancora detta l’ultima parola. A inizio settimana sembrava che il . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Volenterosi: più armi per Kiev

Argomenti simili trattati di recente

UCRAINA | Re Carlo III ha ricevuto al castello di Windsor il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, giunto nel Regno Unito per prendere parte a una riunione della coalizione dei volenterosi. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Volenterosi “Più armi a Kiev”. Missili e sanzioni, pressing su Mosca. Meloni: “Mantenere l’unità con gli Usa” - Il premier britannico Starmer: “Ridicole le richieste russe sui territori ucraini”. Lo riporta msn.com

Europa, coalizione di guerra: “Più missili e caccia per Kiev” - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Europa, coalizione di guerra: “Più missili e caccia per Kiev”" pubblicato il 25 Ottobre 2025 a firma di Salvatore Cannavò ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Nuove armi e sanzioni economiche: ecco come i Volenterosi vogliono piegare Putin - Da Londra la Coalizione dei Volenterosi rilancia: missili e caccia a Kiev, asset congelati e nuove sanzioni contro Mosca. Si legge su lanotiziagiornale.it