Volantini contro Cesare Faldini primario del Rizzoli che criticò il boicottaggio di Israele

L’ospedale Rizzoli tappezzato di volantini che attaccano Cesare Faldini, professore e direttore della Prima clinica ortopedica dell’ospedale, per la lettera che lui e cinquanta docenti dell’Università di Bologna avevano inviato al Rettore Giovanni Molari per chiedere di non interrompere i. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Bologna, all'istituto ortopedico Rizzoli volantini contro il primario Faldini che aveva criticato la delibera dell'Università anti Israele: «La sua posizione è imbarazzante» - I volantini ad opera di un gruppo di studenti di Medicina dopo la lettera di Faldini e di altri docenti contro il documento approvato dall'ateneo. Segnala corrieredibologna.corriere.it