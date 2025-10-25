Vivevano sotto al cavalcavia in condizioni di degrado | salvata anche una gallina legata e agonizzante
A seguito di una segnalazione di grave degrado urbano da parte di un cittadino, nella giornata di ieri, tre pattuglie della Polizia Locale degli Uffici Ambiente e Benessere Animale, Pronto Intervento e Città sono intervenute in via S. Sirotti, sotto il cavalcavia della via Faentina, per un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Altre letture consigliate
Cinque persone sono state arrestate dalla polizia in Piemonte e altre cinque denunciate per pedopornografia online. L'operazione, condotta anche sotto copertura dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino ha portato al sequestrato di materia - facebook.com Vai su Facebook