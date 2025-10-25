Vita da Carlo ultimo atto | trailer e debutto il 28 novembre su Paramount+
Il trailer della stagione finale di Vita da Carlo accende l’attesa con ritmo brillante e un tono più raccolto. Dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma, l’ultimo capitolo approderà su Paramount+ il 28 novembre, promettendo risate, pudore e una Roma che torna complice, tra inciampi e rinascite. Il passo decisivo verso l’ultimo atto Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
