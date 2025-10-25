Vita da Carlo - Stagione Finale | il trailer anticipa molti momenti divertenti dei nuovi episodi

Paramount+, dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma, ha condiviso online le prime immagini degli episodi in arrivo a novembre sugli schermi. Vita da Carlo - Stagione Finale, dopo la presentazione in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, arriverà sugli schermi di Paramount+ il 28 novembre e, nell'attesa, è stato condiviso il trailer degli episodi finali. La serie è prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, creata da Carlo Verdone, Nicola Guaglianone e Menotti; scritta da Carlo Verdone, Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni e interpretata dallo stesso Carlo Verdone che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

