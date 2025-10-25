Vita da Carlo 4 Verdone tra risate e omaggi al cinema del passato E sulla Roma di Gasp

Nella quarta stagione su Paramount+ ci saranno anche le comparsate di Francesca Fagnani e Alvaro Vitali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vita da Carlo 4, Verdone tra risate e omaggi al cinema del passato. E sulla Roma di Gasp...

Argomenti simili trattati di recente

Vanity Fair Italia. . Questo lo mettiamo tra i preferiti Carlo Verdone sarà tra gli ospiti della nostra «festa», il Vanity Fair Stories 2025, il 22 novembre a Milano, per parlare del suo ultimo impegno "Vita da Carlo - Stagione Finale" (disponibile dal 28 novembre s - facebook.com Vai su Facebook

Matias Almeyda. Calcio e Vita. - X Vai su X

Carlo Verdone: "Da sindaco di Roma andrò in periferia, c'è molto da fare" - Impossibile, quando non ne posso più vado nella mia casa in campagna per essere uno sconosciuto' ... Si legge su adnkronos.com

Nella quarta stagione su Paramount+ ci saranno anche le comparsate di Francesca Fagnani e Alvaro Vitali - Carlo Verdone presenta Vita da Carlo 4: quando e dove vedere la serie tv e le guest star della stagione 4 da Sergio Rubini ad Alvaro Vitali e Francesca Fagnani. Segnala msn.com

Festa del Cinema di Roma: l'ultima di "Vita da Carlo", Verdone: "Adesso di me sapete tutto" - E non poteva esserci palcoscenico migliore per Carlo Verdone per ... Lo riporta iltempo.it