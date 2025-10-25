Visite senologiche gratuite a Montesilvano per la campagna Nastro Rosa 2025

Visite senologiche gratuite a Montesilvano per la campagna ‘Nastro Rosa 2025.Dalle ore 9 alle 13 saranno eseguiti i controlli gratuiti nell'ambito dell'iniziativa organizzata dalla Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori-Sezione di Pescara - che per tutto il mese di ottobre consentirà a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondisci con queste news

MESE DELLA PREVENZIONE; PER LA PRIMA VOLTA A S.ILARIO VISITE SENOLOGICHE GRATUITE PRESSO LA CROCE BIANCA Un’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione dei medici volontari della @LILTdiReggioE - facebook.com Vai su Facebook

VISITE SENOLOGICHE GRATUITE ALL’OSPEDALE MADONNA DELLE GRAZIE DI MATERA - X Vai su X

Visite senologiche gratuite all’Ospedale di Cremona per la prevenzione del tumore al seno - Nuovo open day dell’Asst con specialisti e associazioni impegnati nella sensibilizzazione di Ottobre Rosa. Come scrive laprovinciacr.it

“Ottobre rosa”: a Capannori visite senologiche e ecografie gratuite - L'assessora Carmassi: "L'importante obiettivo di questa iniziativa è quello di compiere un'opera di informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza sull'importanza della prevenzione del tumore ... Riporta noitv.it

Puglianello, il sindaco Rubano: domenica 26 ottobre visite senologiche e ginecologiche gratuite - Domenica 26 ottobre, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso Villa Marchitto, si terrà una giornata di visite senologiche e ginecologiche gratuite promossa dall’associazione Sannio Donna O. Si legge su ntr24.tv