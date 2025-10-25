Visite guidate per scoprire la mostra Le sculture ultime di Ado Furlan a Spilimbergo

Per approfondire la figura e l’attività di Ado Furlan a 120 anni dalla sua nascita c’è la possibilità di ammirare la mostra Le sculture ultime, a Palazzo Tadea a Spilimbergo con visite guidate, che vedranno come accompagnatori dei Ciceroni speciali. L’occasione la offre la collaborazione che la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

VISITE GUIDATE GRATUITE ? 25 e 26 ottobre 2025 ore 15.00 Museo Albani e Oratorio della Grotta, visita GRATUITA alle esposizioni ? Il Dono: i tesori dell'arte da Urbino a Roma, mostra Museo Archivio Biblioteca Immagini di maternità. La bell - facebook.com Vai su Facebook

Visite guidate e attività per famiglie alla mostra “Chagall in mosaico” - Ogni sabato alle ore 16:00 è in programma una visita animata con laboratorio creativo per bambini dai 5 agli 11 anni, dedicata alla scoperta del mondo poetico di Chagall attraverso il racconto e la ... Si legge su ravenna24ore.it

Visita guidata alla mostra "Miissimo di me" - 00 Giuseppe Frangi, presidente dell’Associazione Testori, e la curatrice Alice Boltri accompagneranno il pubblico in una visita guidata alla scoperta della mostra “Miissi ... milanotoday.it scrive

Alla scoperta (bis) della "Rimini Proibita" - Sabato 25 ottobre e sabato 25 novembre i Musei comunali di Rimini organizzano una speciale visita guidata alla mostra che fino all’8 ... Da riminitoday.it