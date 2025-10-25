Visite eventi laboratori | 24 ore al Monastero della Visitazione

Imperdibile appuntamento, oggi, al Monastero della Visitazione. La Fondazione Sant’Orsola organizza 24 ore di visite, incontri, laboratori, eventi ed esperienze, che proseguiranno dalle 8,45 di oggi alle 9 di domani, ininterrottamente. "Abbiamo concentrato in una giornata – racconta il presidente di Fondazione Sant’Orsola Andrea Moschetti – tante iniziative capaci di raccontare come questo luogo potrà diventare una comunità capace di arricchire la vita di tutti". Il monastero si sviluppa tra via Mazzini, dietro la parrocchia di S. Maria Lacrimosa degli Alemanni, e il retro delle case che affacciano su via Masi, via Alberti e via Savioli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Visite, eventi, laboratori: 24 ore al Monastero della Visitazione

