Visita al Pantheon si trasforma in tragedia | la morte in pochi secondi
Roma, venerdì sera. Nel cuore della città eterna, migliaia di turisti stavano visitando i suoi monumenti più famosi. Il dramma è avvenuto proprio ai piedi del Pantheon, meta di tantissimi visitatori: quello che doveva essere un momento di scoperta si è trasformato in tragedia, quando i presenti si sono trovati davanti a una scena sconvolgente che ha scosso il centro storico. Dramma a Roma, turista precipita dal Pantheon. Un grave incidente ha colpito il centro di Roma nella serata di venerdì. Un turista giapponese di 69 anni, Hibino Morimasa, è morto dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. 🔗 Leggi su Tvzap.it
