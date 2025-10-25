Violenze sessuali su bambini e video scambiati online cinque arresti in Piemonte

(Adnkronos) – Violenze sessuali su bambini riprese in alcuni video, poi diffuse e scambiate sul web. Per questo cinque persone sono state arrestate dalla polizia in Piemonte e altre cinque denunciate per pedopornografia online. L'operazione, condotta anche sotto copertura dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino ha portato al sequestrato di materiale informatico . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

12enne subiva violenze sessuali da due minorenni e un 18enne. La richiesta d'aiuto a “114- emergenza-infanzia” dopo due anni di abusi e l’arresto dei tre - facebook.com Vai su Facebook

Anni di violenze sessuali su una bimba di 10 anni: arrestato e condannato a 6 anni - X Vai su X

Video di violenze sessuali sui bambini, rete di pedofili aveva e scambiava materiale online: 5 arresti - Si scambiavano materiale pedopornografico, tra cui video di violenze sessuali, anche particolarmente cruenti, su bambini di tenerà età. Secondo leggo.it

Violenze sessuali su bambini e video scambiati online, cinque arresti in Piemonte - Per questo cinque persone sono state arrestate dalla polizia in Piemonte e altre cinque denunciate ... Scrive msn.com

Pedopornografia online, 4 arresti a Torino e uno a Novara: «Immagini di violenze sessuali con bambini in tenera età» - Altre 5 persone sono state denunciate nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Torino. Come scrive msn.com