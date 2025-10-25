Violenze sessuali nel clero | 36 casi registrati in Abruzzo in 25 anni 4 nel Chietino

Chietitoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, dal 2000 al 2025, si sono registrati 1.250 presunti casi di abusi sessuali legati alla Chiesa. Sono i numeri contenuti nel “Report sui casi di violenza sessuale commessi in Italia dal clero e il suo indotto” a cura dell’Osservatorio permanente della Rete L’Abuso, citato da Reggio Today. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Violenze Sessuali Clero 36