Violenze sessuali nel clero | 36 casi registrati in Abruzzo in 25 anni 4 nel Chietino
In Italia, dal 2000 al 2025, si sono registrati 1.250 presunti casi di abusi sessuali legati alla Chiesa. Sono i numeri contenuti nel “Report sui casi di violenza sessuale commessi in Italia dal clero e il suo indotto” a cura dell’Osservatorio permanente della Rete L’Abuso, citato da Reggio Today. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
12enne subiva violenze sessuali da due minorenni e un 18enne. La richiesta d'aiuto a “114- emergenza-infanzia” dopo due anni di abusi e l’arresto dei tre - facebook.com Vai su Facebook
Anni di violenze sessuali su una bimba di 10 anni: arrestato e condannato a 6 anni - X Vai su X