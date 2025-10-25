Violenza sessuale su fratelli minorenni arrestato il vicino di casa

Un 67enne è stato arrestato a Milano con l'accusa di violenza sessuale ai danni di due fratelli minorenni vicini di casa. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – V Dipartimento, ha eseguito l'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano, di .

