Un 67enne è stato arrestato a Milano con l'accusa di violenza sessuale ai danni di due fratelli minorenni vicini di casa. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – V Dipartimento, ha eseguito l'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano, di .

Violenza sessuale su fratelli minorenni, arrestato il vicino di casa - Un 67enne è stato arrestato a Milano con l'accusa di violenza sessuale ai danni di due fratelli minorenni vicini di casa.

