Violenza sessuale su due fratelli di 12 e 13 anni arrestato 67enne

L'attività di indagine ha preso il via a seguito della denuncia presentata dalla madre, insospettita da alcune frasi dei figli. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Violenza sessuale su due fratelli di 12 e 13 anni, arrestato 67enne

