Violenza sessuale su chierichetto 12enne prete condannato a 10 anni
Il religioso era stato arrestato nell'agosto del 2024 con l'accusa di abusi su alcuni minori era stato subito sospeso dalla Curia.
Violenza sessuale su minore, prete condannato a 10 anni - È stato condannato a dieci anni di reclusione padre Andrea Melis, ex direttore di una scuola elementare genovese ed ex presidente della Federazione delle scuole cattoliche primarie e secondarie della ... Da ansa.it
