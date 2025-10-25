Violenza sessuale su chierichetto 12enne prete condannato a 10 anni

Imolaoggi.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il religioso era stato arrestato nell'agosto del 2024 con l'accusa di abusi su alcuni minori era stato subito sospeso dalla Curia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

violenza sessuale su chierichetto 12enne prete condannato a 10 anni

© Imolaoggi.it - Violenza sessuale su chierichetto 12enne, prete condannato a 10 anni

Scopri altri approfondimenti

violenza sessuale chierichetto 12enneViolenza sessuale su minore, prete condannato a 10 anni - È stato condannato a dieci anni di reclusione padre Andrea Melis, ex direttore di una scuola elementare genovese ed ex presidente della Federazione delle scuole cattoliche primarie e secondarie della ... Da ansa.it

violenza sessuale chierichetto 12enneViolenza sessuale su 12enne a Sulmona, arrestati un 18enne e due minorenni - La vittima si è rivolta al numero 114 - Lo riporta msn.com

violenza sessuale chierichetto 12enneAbusi sessuali su un chierichetto minorenne in cambio di regali, don Andrea Melis condannato a 10 anni - Condannato a 10 anni don Andrea Melis, sacerdote savonese accusato di abusi sessuali su un chierichetto minorenne ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Violenza Sessuale Chierichetto 12enne