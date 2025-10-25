Violenza e degrado in centro per il M5s Reprimere non basta Occorre affrontare il problema in modo sistemico

ANCONA – Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Ancona si esprime in merito degli ultimi fatti di cronaca nera che hanno visto come protagoniste via Menicucci e piazza Roma, in pieno centro cittadino.«Gli episodi sempre più frequenti di violenza e degrado tra piazza Roma e via Menicucci. 🔗 Leggi su Anconatoday.it