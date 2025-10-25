Violenza di genere sempre più donne denunciano | Cresce la consapevolezza anche nei piccoli centri
Prato, 25 ottobre 2025. Cresce la consapevolezza delle donne che subiscono violenza e aumenta il numero di chi trova il coraggio di chiedere aiuto, anche nei centri più piccoli. È il dato che emerge dal Centro antiviolenza La Nara di Prato, che nel 2024 ha registrato 508 accessi, il numero più alto di sempre: 343 donne residenti in città, 86 nel resto della provincia, 57 da altre zone della Toscana e 12 da fuori regione. Nel 2025, a due mesi dalla fine dell’anno, i numeri del 2024 sono quasi raggiunti: 490 le donne che si sono rivolte al centro La Nara. A confermare il cambiamento culturale è Donatella Pugi, operatrice del centro, intervenuta stamani alla presentazione della rassegna “Un’altra dimensione di amore”, al via a Vaiano da mercoledì 29 ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
