Violenta rissa fuori dal bar fermato un uomo | era già stato condannato per altri reati
Rissa fuori dal bar, ma in realtà era già stato condannato per altri reati. E’ così finito in carcere, la scorsa notte, un 37enne, fermato dai carabinieri di Cento e Terre del Reno. Il soggetto, infatti, è rimasto coinvolto in una violenta lite scoppiata vicine ad un locale del centro della città. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
