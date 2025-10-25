Violenta rapina nel cuore della notte su un autobus a Roma rintracciati i ladri | sono due 15enni
Due quindicenni sono stati collocati in comunità dopo una rapina su un autobus a Roma. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri di Fidene. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altre letture consigliate
Violenta tentata rapina: una coppia è stata aggredita con un coccio di bottiglia e un uomo è rimasto ferito alla mano - facebook.com Vai su Facebook
Sondrio, rapina e violenta una donna in strada staccandole un orecchio a morsi: arrestato https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/07/news/aggredisce_violenta_donna_strada_sondrio_staccato_orecchio_morsi_arrestato-424897481/?ref=twhl… - X Vai su X
Violenta rapina nel cuore della notte su un autobus a Roma, rintracciati i ladri: sono due 15enni - Due quindicenni sono stati collocati in comunità dopo una rapina su un autobus a Roma. Da virgilio.it
Rapina a mano armata in casa in centro a Trento, sequestrato per ore noto imprenditore - Violenta rapina in appartamento nella notte nella centrale via Falzolgher a Trento, vittima un noto imprenditore del settore tessile, Eugenio Gallizioli. Riporta rainews.it