Violenta rapina nel cuore della notte su un autobus a Roma rintracciati i ladri | sono due 15enni

Due quindicenni sono stati collocati in comunità dopo una rapina su un autobus a Roma. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri di Fidene. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

violenta rapina nel cuore della notte su un autobus a roma rintracciati i ladri sono due 15enni

