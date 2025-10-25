Vincenzo Mollica | Intitolare tratto di mare ad Andrea Camilleri

Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - Un tratto di mare siciliano, quello della sua Vigata, intitolata ad Andrea Camilleri. E' la proposta lanciata dal giornalista Vincenzo Mollica, nel corso della presentazione del suo libro 'Amo le triglie di scoglio' (Rai Libri), scritto con Bruno Luverà, alla Galleria d'arte moderna di Palermo. Mollica, assente per motivi di salute, ha inviato un videomessaggio proiettato durante la presentazione, moderata dalla giornalista Adnkronos Elvira Terranova, con Bruno Luverà e Gaetano Savatteri. "Mi piace pensare ad Andrea Camilleri come un grande pescatore, un pescatore di storie. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vincenzo Mollica: "Intitolare tratto di mare ad Andrea Camilleri"

