L’ex head writer della WWE, Vince Russo, ha recentemente criticato duramente il turn heel di Jade Cargill. La star è stata protagonista nell’ultimo episodio di SmackDown. Durante la puntata, Tiffany Stratton ha sconfitto Kiana James con la sua Prettiest Moonsault Ever. Tuttavia, subito dopo l’incontro, Giulia ha attaccato brutalmente la campionessa femminile della WWE, costringendo Cargill a intervenire in suo aiuto. Ma la situazione si è ribaltata rapidamente: Jade ha improvvisamente colpito Tiffany, lasciandola a terra dopo un violento assalto. WHAT ARE YOU DOING, @JadeCargill?! pic.twitter. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Vince Russo demolisce il turn heel di Jade Cargill: “Solo l’AI può salvare la WWE