Villaggio della Salute | Asia Napoli e Comieco presentano i dati della raccolta di carta e cartone
Tempo di lettura: 4 minuti Nel 2025 la I Municipalità di Napoli registra un incremento del 45% della raccolta di carta e cartone rispetto al 2024, passando da 44 a 80 kg pro capiteanno. Anche la VI Municipalità mostra un trend positivo, con una crescita del 35%, da 41 a 63 kg pro capiteanno. I dati sono stati presentati nello stand di ASIA Napoli allestito per le Giornate napoletane della salute e sono frutto di un protocollo d’intesa siglato due anni fa tra il Comune di Napoli, Comieco, Conai e la stessa Asia. Il dato medio cittadino si attesta a 45 kg pro capiteanno, anche questo in crescita rispetto allo scorso anno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
