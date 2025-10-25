Villa Zeffirelli comprata da una famiglia viterbese | a quanto è stata venduta | VIDEO
Villa Zeffirelli a Viterbo è stata comprata da una famiglia viterbese. La storica e prestigiosa residenza, situata in strada Gavazzano, a pochi minuti dal centro, era stata acquistata quasi vent’anni fa dal celebre maestro e regista Franco Zeffirelli. Risultava in vendita da settembre 2024 al. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Altre letture consigliate
#Cinema | "Fratello sole, sorella luna" di Franco #Zeffirelli Oggi #19ottobre ore 15.15 su #Tv2000 Canale 28 157 Sky Liberamente ispirato alla vita e alle opere di #SanFrancesco, dalla sua vocazione all'istituzione della regola francescana. ? Ha vinto il # - facebook.com Vai su Facebook