Jannik Sinner vola in semifinale all’ATP 500 di Vienna e oggi sfida Alex De Minaur (n.7) per un posto in finale. In ballo non ci sono solo punti pesanti per il ranking – che con l’eventuale trionfo lo riavvicinerebbero alla vetta occupata da Alcaraz – ma anche un montepremi importante. Il borsino del montepremi. Con il pass per la semifinale Sinner ha già messo in cassaforte 146.765 €. Da qui, ogni round vale un salto notevole: Gettone di partecipazione: 21.345 €. Ottavi: 40.025 €. Quarti: 74.980 €. Semifinale: 146.765 € (già acquisiti). Finale (finalista): 275.390 €. Vittoria del torneo: 511.835 €. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Vienna, Sinner in semifinale: quanto guadagna se vince (e cosa c’è in palio)