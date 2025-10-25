Vienna Sinner-De Minaur | Jannik vince il primo set in 44 minuti Diretta 6-3

Xml2.corriere.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azzurro incontra per la dodicesima volta l'atleta australiano con cui ha sempre vinto. Nell'altra semifinale Musetti se la vedrà con Zverev. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

vienna sinner de minaur jannik vince il primo set in 44 minuti160diretta 6 3

© Xml2.corriere.it - Vienna, Sinner-De Minaur: Jannik vince il primo set in 44 minuti Diretta 6-3

Contenuti che potrebbero interessarti

vienna sinner de minaurAtp Vienna, Sinner sfida De Minaur: in corso 1° set. Poi l’altra semifinale Musetti-Zverev - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Vienna, Sinner sfida De Minaur: in corso 1° set. Lo riporta tg24.sky.it

vienna sinner de minaurATP Vienna LIVE: de Minaur recupera un break a Sinner - ATP | Segui con noi la diretta LIVE scritta delle semifinali dell'Erste Bank Open 2025 di Vienna: quattro tenori a caccia della finale ... Riporta ubitennis.com

vienna sinner de minaurSinner diretta Atp Vienna: segui la semifinale con De Minaur. Tennis oggi LIVE - Il numero due del mondo sfida l'australiano, giustiziere di Berrettini ai quarti: in palio la qualificazione all'atto conclusivo dell'Open austriaco. Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Vienna Sinner De Minaur