Vienna Sinner-De Minaur | Jannik vince il primo set in 44 minuti Diretta 6-3
L'azzurro incontra per la dodicesima volta l'atleta australiano con cui ha sempre vinto. Nell'altra semifinale Musetti se la vedrà con Zverev. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Jannik Sinner affronta De Minaur nella semifinale di Vienna: "Sarà un match difficile e fisico" - facebook.com Vai su Facebook
SINNER IN SEMIFINALE! Per la 6^ volta in carriera e la 3^ in stagione il numero 2 del mondo supera Bublik, battuto con il punteggio di 6-4 6-4. L'azzurro conquista il 19° incontro consecutivo su cemento indoor, nonché l'8ª vittoria di fila a Vienna. Ora sono - X Vai su X
Atp Vienna, Sinner sfida De Minaur: in corso 1° set. Poi l’altra semifinale Musetti-Zverev - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Vienna, Sinner sfida De Minaur: in corso 1° set. Lo riporta tg24.sky.it
ATP Vienna LIVE: de Minaur recupera un break a Sinner - ATP | Segui con noi la diretta LIVE scritta delle semifinali dell'Erste Bank Open 2025 di Vienna: quattro tenori a caccia della finale ... Riporta ubitennis.com
Sinner diretta Atp Vienna: segui la semifinale con De Minaur. Tennis oggi LIVE - Il numero due del mondo sfida l'australiano, giustiziere di Berrettini ai quarti: in palio la qualificazione all'atto conclusivo dell'Open austriaco. Lo riporta corrieredellosport.it