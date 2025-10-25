Vieni pagata per dare giudizi positivi alla Fiordelisi a Tale e Quale Show? Alessia Marcuzzi risponde a tono

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i complimenti rivolti ad Antonella Fiordelisi nella quinta puntata di Tale e Quale Show, Alessia Marcuzzi ha risposto a tono ad alcuni commenti social di utenti che l'hanno criticata: "Giudicale male una ragazza solo perché bella e brava". 🔗 Leggi su Fanpage.it

