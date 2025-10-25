Tempo di lettura: 2 minuti Dieci anni d’attesa ma ne è valsa la pena perchè il ritorno in scena per l ‘Opera Squallid Orchestra è stato un successo nel vero senso della parola. C’era voglia di Squallor, un pubblico eterogeneo che ha cantato ogni canzone dell’iconica band che ha stravolto i canoni spazzando via quell’onda di perbenismo e politicamente corretto. Cinema San Marco gremito, un’onda di entusiasmo per la soddisfazione di Francesco Tuzio e di Gennaro Del Piano, direttore organizzativo e artistico di ‘Squallor Forever, che hanno lavorato gomito a gomito per mettere in piedi uno spettacolo che diventerà un tour con tanto di invito da parte di Marisa Laurito ad occupare una data, il 27 di marzo, al Trianon di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

VIDEO&FOTO/ 'Sta luna pare 'na scorza 'e limone: l'Opera Squallid Orchestra infiamma il San Marco