VIDEO Sinner-De Minaur 2-0 ATP Vienna 2025 | la sintesi della semifinale

Jannik Sinner ha sconfitto l’australiano Alex de Minaur nella finale del torneo ATP 500 di Vienna, imponendosi con il punteggio di 6-3, 6-4 e meritandosi così la qualificazione all’atto conclusivo sul cemento della capitale austriaca, dove domenica 26 ottobre incrocerà il vincente del confronto tra Lorenzo Musetti e il tedesco Alexander Zverev. Si tratta del ventesimo successo consecutivo a livello indoor per il numero 2 del ranking ATP, ancora in corsa per tornare numero 1 del mondo. Il fuoriclasse altoatesino si è issato sul 4-0 nel primo set dopo aver operato un paio di break e ha avuto una palla per involarsi sul 5-0, ma in quel momento ha avuto un momento di disattenzione e il suo avversario gli ha strappato il servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

