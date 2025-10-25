VIDEO Scossa evacuato il Gesualdo durante il concerto di Ranieri
Tempo di lettura: 2 minuti Attimi di paura non solo nelle abitazioni, quando una scossa di terremoto, l’ennesima di queste ore, ha scosso la provina di Avellino e non solo Secondo i dati dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è di 4. La scossa – registrata alle 21.49 – è stata nettamente avvertita dalla popolazione e anche nelle province di Napoli, Salerno e Benevent. L’evento ha interrotto anche il concerto di Massimo Ranieri a l Teatro “Carlo Gesualdo”. Erano da poco passate le 22:00 quando il sisma, avvertito chiaramente in città e nei comuni limitrofi, ha fatto tremare la platea e i lampadari della storica struttura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
La decisione del Gip dopo gli interrogatori di convalida dei sei irpini raggiunti dal decreto di fermo, chiusi nel tardo pomeriggio, nonostante la scossa che ha richiesto l' evacuazione del Tribunale. Atti passano a Salerno.