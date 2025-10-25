video scossa evacuato il gesualdo durante il concerto di ranieri

Tempo di lettura: 2 minuti Attimi di paura non solo nelle abitazioni, quando una scossa di terremoto, l’ennesima di queste ore, ha scosso la provina di Avellino e non solo Secondo i dati dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è di 4. La scossa – registrata alle 21.49 – è stata nettamente avvertita dalla popolazione e anche nelle province di Napoli, Salerno e Benevent. L’evento ha interrotto anche il concerto di Massimo Ranieri a l Teatro “Carlo Gesualdo”. Erano da poco passate le 22:00 quando il sisma, avvertito chiaramente in città e nei comuni limitrofi, ha fatto tremare la platea e i lampadari della storica struttura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

