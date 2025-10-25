VIDEO | Dopo 40 anni apre lo svincolo autostradale di Brancaccio | Ma intorno è una discarica e la notte si rischia la vita

Palermotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre Regione, Comune, Consiglio comunale e di circoscrizione celebrano in pompa magna l’inaugurazione dello svincolo autostradale "Brancaccio-Forum Porta Sud", progettato quasi quarant’anni fa, a pochi metri di distanza il cavalcavia su viale Regione Siciliana di via Chiaravelli - che dovrebbe. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Mishima: dopo 40 anni il capolavoro di Paul Schrader avrà finalmente la sua anteprima giapponese - Compie quest'anno 40 anni forse il film più bello e meno visto di Paul Schrader, il biografico Mishima. Come scrive comingsoon.it

Giancarlo Siani, 40 anni dopo l’omicidio, suo fratello Paolo racconta gli anni passati a ricordare - Lì trova Achille e al Pelide, l'eroe che scelse una vita breve ed epica, si rivolge con parole di ammirazione e stima, ... Scrive fanpage.it

Lucia Borsellino torna all'Asinara dopo 40 anni - Poi si affaccia sul terrazzo, abbraccia il fratello Manfredi, e si lascia andare ai ricordi: “Quarant’anni fa non avevo colto la ... Scrive adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Video Dopo 40 Anni