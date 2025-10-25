VIDEO | Da cantiere a discarica il terzo Quartiere dopo lo scempio di via Freri | Si faccia immediata bonifica
Da cantiere ormai abbandonato a discarica di rifiuti. Questa la situazione che da anni regala una pessima cartolina a chi passa da via Freri, situazione più volte denunciata dal terzo Quartiere che adesso, tramite il suo presidente Alessandro Cacciotto, intima ai responsabili dell'area. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
