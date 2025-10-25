VIDEO- Cirielli punta sull’Irpinia | Determinante per la vittoria

Tempo di lettura: 3 minuti “La provincia di Avellino, una delle più bistrattate dal Governo De Luca, ma anche per la qualità dei candidati in corsa in tutte le liste a mio sostegno, sarà determinante per la vittora finale”. E’ la carica del vice Ministro Edmondo Cirielli che torna nel capoluog oda candidato governatore per la Regione Campania, dopo essere stato prima alla Sagra della castagna di Bagnoli Irpino, poi ha avuto in incontro con l’Ance, quindi tappa all’Hotel de la Ville per la presentazione della lista Fratelli d’Italia, il suo partito di appartenenza, che vede candidati Franco Mazzariello, Ettore Zecchino, Michela Guarino e Sonia Tordiglione,- Bagno di folla tra dirigenti di partito, esponenti politici di altri partiti a suo sostegno, a partire dal deputato Gianfranco Rotondi e chiaramente lo stato maggiore di FDI, dal coordinatore regionale Antonio Iannone, a quello provinciale Ines Fruncillo e vari amministratori locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

