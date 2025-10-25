Vicenza si prepara a vivere una stagione di sport e solidarietà. La Banca delle Terre Venete Wheelchair Vicenza è pronta a debuttare nel campionato di Serie A di basket in carrozzina il prossimo 1° novembre al PalaBaracca, ma prima di scendere in campo lancia una sfida che va oltre lo sport: “Adotta un campione”, un progetto di crowdfunding che unisce sostegno economico, inclusione e passione. Se ne è parlato stamattina su Canale Italia da Massimo Martire in Notizie Oggi. I protagonisti hanno nomi e volti che raccontano forza e rinascita: Sherif, Zeljko, Andrea, Tony, Omer, Mustafa, Romeo, Alessio, Flavio, Anton. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Laprimapagina.it - Vicenza, "Adotta un campione": la sfida solidale della Banca delle Terre Venete Wheelchair