Viareggio agguato in una casa del centro | giovane sfregiato con un coltello

Viareggio, 25 ottobre 2025 – Una scarica di calci e di pugni contro la porta di una casa affacciata su una via del centro. Mentre era già giorno e la città cominciava a svegliarsi: le luci accese del panificio, i preparativi per andare a scuola, qualche auto già in giro e qualcuno a passeggio col cane. Fino a quando il vetro della porta ha ceduto, frantumandosi a terra, e si è consumata l’aggressione. Proprio sulla soglia, ai danni di un trentenne. Erano da poco passate le sette del mattino, quando tre, forse quattro persone – secondo quanto raccontato da alcuni testimoni – hanno fatto irruzione nell’abitazione in zona mercato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

