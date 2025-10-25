Vianello e Mondaini chi è la famiglia filippina che ha ereditato il patrimonio e cosa fa oggi

Tvzap.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Personaggi Tv. Un legame nato quasi per caso, cresciuto nel silenzio quotidiano della vita domestica, si è trasformato in una delle storie più toccanti del mondo dello spettacolo italiano. Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, coppia simbolo della televisione del Novecento, non ebbero mai figli naturali, ma trovarono una “famiglia” là dove forse non la cercavano: tra le mura di casa. Leggi anche: “Tutto in segreto”. Ezio Greggio shock, la notizia privata è inaspettata Leggi anche:  Tale e Quale Show, l’annuncio di Conti: chi ha vinto la quinta puntata Raimondo Vianello e Sandra Mondaini: l’affetto per i Magsino. 🔗 Leggi su Tvzap.it

vianello e mondaini chi è la famiglia filippina che ha ereditato il patrimonio e cosa fa oggi

© Tvzap.it - Vianello e Mondaini, chi è la famiglia filippina che ha ereditato il patrimonio e cosa fa oggi

