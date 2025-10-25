Viaggio studio da incubo per una 13enne il papà | Lasciata in aeroporto di notte è rientrata sola in Italia

Una ragazzina di 13 anni, residente a Savona, sarebbe stata lasciata all'aeroporto di Dublino in piena notte e sarebbe dovuta rientrare in Italia da sola. È quanto denunciato dal papà che le aveva regalato una vacanza affidandosi a un'agenzia che si occupa di soggiorni studio. Il fatto risale al mese di agosto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

