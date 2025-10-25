Viaggio alla scoperta della Norvegia

Nel silenzio magico delle acque norvegesi, dove il cielo si specchia in distese infinite di blu profondo, si dipana uno spettacolo naturale che sfida ogni immaginazione umana. I Fiordi Norvegesi sono la principale attrazione turistica del paese, e non è difficile comprendere il motivo. Questi bracci di mare, scavati pazientemente dai ghiacciai nel corso di millenni, creano scenari talmente grandiosi da sembrare usciti dalla fantasia di un pittore nordico. Il fiordo di Geiranger, patrimonio dell'umanità UNESCO, accoglie i visitatori con le sue cascate delle Sette Sorelle, veli d'acqua che si gettano con forza drammatica dalle cime rocciose verso le profondità turchesi.

